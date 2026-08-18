سعر Router Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Router Protocol (ROUTE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ROUTE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ROUTE.

يحتل Router Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 55,960، مع عرض متداول قدره 678.74M ROUTE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ROUTE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.080785، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ROUTE بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و-8.61% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Router Protocol (ROUTE)

القيمة السوقية $ 55.96K$ 55.96K $ 55.96K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 80.97K$ 80.97K $ 80.97K إمداد دورة التداول 678.74M 678.74M 678.74M إجمالي العرض 982,072,351.3008 982,072,351.3008 982,072,351.3008

القيمة السوقية الحالية لـ Router Protocol هي $ 55.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ROUTE يبلغ 678.74M، مع إجمالي عرض 982072351.3008. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 80.97K.