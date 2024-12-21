سعر ROFLcopter ($ROFL)
سعر ROFLcopter ($ROFL) المباشر لليوم هو USD 0.00299104. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.74M. يتم تحديث سعر $ROFL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ROFLcopter الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.21K
- تغيير سعر ROFLcopter خلال اليوم هو -7.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 582.07M
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خلال اليوم، كان سعر ROFLcopter مقابل USD هو $ -0.000237969879072648 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ROFLcopter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ROFLcopter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ROFLcopter مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000237969879072648
|-7.36%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ROFLcopter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.55%
-7.36%
-24.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
One of the earliest and most notable ASCII memes. Initially used to poke fun at users who overused l33t (elite) acronyms like ROFL (rolling on the floor laughing). Usage of ROFLcopter became popular after it was featured on the Something Awful forums. The popularity of the meme led to the creation of a Flash game, which spawned a wave of other ASCII art animations based on popular internet slang!!!
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