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سعر ROFLcopter ($ROFL) المباشر لليوم هو USD 0.00299104 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.74M . يتم تحديث سعر $ROFL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ROFLcopter الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.21K - تغيير سعر ROFLcopter خلال اليوم هو -7.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 582.07M

أداء سعر ROFLcopter ($ROFL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ROFLcopter مقابل USD هو $ -0.000237969879072648 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ROFLcopter مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ROFLcopter مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ROFLcopter مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000237969879072648 -7.36% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ROFLcopter ($ROFL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ROFLcopter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00284201$ 0.00284201 $ 0.00284201 24 ساعة مرتفع $ 0.00330823$ 0.00330823 $ 0.00330823 عالية طوال الوقت $ 0.01082774$ 0.01082774 $ 0.01082774 تغير السعر (1 ساعة) +1.55% تغير السعر (1يوم) -7.36% تغير السعر (7 أيام) -24.24%

معلومات سوق ROFLcopter ($ROFL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: