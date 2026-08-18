سعر RockyCat اليوم

السعر المباشر لمشروع RockyCat (RKC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5,21% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RKC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RKC.

يحتل RockyCat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 85 031، مع عرض متداول قدره 1,00B RKC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RKC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RKC بمقدار -0,38% خلال الساعة الماضية و+7,11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق RockyCat (RKC)

القيمة السوقية $ 85,03K$ 85,03K $ 85,03K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 85,03K$ 85,03K $ 85,03K إمداد دورة التداول 1,00B 1,00B 1,00B إجمالي العرض 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

القيمة السوقية الحالية لـ RockyCat هي $ 85,03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RKC يبلغ 1,00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 85,03K.