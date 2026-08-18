سعر Robin اليوم

السعر المباشر لمشروع Robin (ROBIN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 19.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ROBIN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ROBIN.

يحتل Robin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 29,375، مع عرض متداول قدره 890.69M ROBIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ROBIN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ROBIN بمقدار -0.38% خلال الساعة الماضية و-43.67% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Robin (ROBIN)

القيمة السوقية $ 29.38K$ 29.38K $ 29.38K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 29.38K$ 29.38K $ 29.38K إمداد دورة التداول 890.69M 890.69M 890.69M إجمالي العرض 890,687,712.475809 890,687,712.475809 890,687,712.475809

القيمة السوقية الحالية لـ Robin هي $ 29.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ROBIN يبلغ 890.69M، مع إجمالي عرض 890687712.475809. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.38K.