سعر Robie ($ROBIE)
سعر Robie ($ROBIE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 150.00K. يتم تحديث سعر $ROBIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Robie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.93K
- تغيير سعر Robie خلال اليوم هو +34.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Robie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Robie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Robie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Robie مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+34.39%
|30 يوم
|$ 0
|-79.82%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Robie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.68%
+34.39%
-4.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RobieCoin is a fun, community-driven memecoin that brings together humor and crypto expertise through Robie, a quirky AI robot who needs a little human help. On a mission to bring accessibility and laughter to crypto, Robie’s journey involves more than just trades-it's about connecting with users through relatable adventures, sharing tips, and teaming up with the community to help him become more human as he masters the crypto space. Designed to make crypto both accessible and engaging, Robie’s journey is filled with laughs, relatable struggles (like CAPTCHA tests), and a shared mission to bring people closer together while making gains.
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