سعر Rivalz Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Rivalz Network (RIZ) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RIZ الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RIZ.

يحتل Rivalz Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 215,197، مع عرض متداول قدره 4.99B RIZ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RIZ بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0111699، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RIZ بمقدار +0.19% خلال الساعة الماضية و-5.45% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Rivalz Network (RIZ)

القيمة السوقية $ 215.20K$ 215.20K $ 215.20K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 215.20K$ 215.20K $ 215.20K إمداد دورة التداول 4.99B 4.99B 4.99B إجمالي العرض 4,989,887,900.0 4,989,887,900.0 4,989,887,900.0

القيمة السوقية الحالية لـ Rivalz Network هي $ 215.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RIZ يبلغ 4.99B، مع إجمالي عرض 4989887900.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 215.20K.