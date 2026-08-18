شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر Rivalz Network المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ RIZ هي 215,197 USD. تابع تحديثات أسعار RIZ إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Rivalz Network المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ RIZ هي 215,197 USD. تابع تحديثات أسعار RIZ إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن RIZ

معلومات سعر RIZ

ما هو RIZ

الموقع الرسمي لـ RIZ

اقتصاد توكن RIZ

توقعات سعر RIZ

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Rivalz Network

سعر Rivalz Network (RIZ)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 RIZ إلى USD:

$0.00004301
$0.00004301$0.00004301
-1.20%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Rivalz Network (RIZ) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 09:17:57 (UTC+8)

سعر Rivalz Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Rivalz Network (RIZ) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RIZ الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RIZ.

يحتل Rivalz Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 215,197، مع عرض متداول قدره 4.99B RIZ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RIZ بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0111699، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RIZ بمقدار +0.19% خلال الساعة الماضية و-5.45% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Rivalz Network (RIZ)

$ 215.20K
$ 215.20K$ 215.20K

--
----

$ 215.20K
$ 215.20K$ 215.20K

4.99B
4.99B 4.99B

4,989,887,900.0
4,989,887,900.0 4,989,887,900.0

القيمة السوقية الحالية لـ Rivalz Network هي $ 215.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RIZ يبلغ 4.99B، مع إجمالي عرض 4989887900.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 215.20K.

سجل سعر Rivalz Network بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0111699
$ 0.0111699$ 0.0111699

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

-1.70%

-5.45%

-5.45%

سجل سعر Rivalz Network (RIZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rivalz Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rivalz Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rivalz Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rivalz Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-1.70%
30 يوم$ 0-5.26%
60 يوم$ 0-68.63%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Rivalz Network

Rivalz Network (RIZ) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف RIZ في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرRivalz Network (RIZ) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Rivalz Network نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Rivalz Network الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار RIZ للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Rivalz Network.

MEXC هي منصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها المنصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Rivalz Network (RIZ)

الموقع الرسمي

الفئة :

AI AgentsArbitrum EcosystemArtificial Intelligence (AI)

نبذة عن Rivalz Network

ما هو السعر الحالي لـ Rivalz Network؟

يتداول Rivalz Network بسعر $، مما يعكس حركة سعرية بنسبة -1.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ما هي القيمة السوقية وترتيب RIZ؟

مع قيمة سوقية تبلغ $215197، يحتل RIZ المرتبة #4610 عالميًا، مما يبرز تواجده في مشهد العملات المشفرة.

كم يبلغ حجم التداول اليومي لـ Rivalz Network؟

سجل حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يشير إلى اهتمام قوي بين المتداولين وظروف سيولة عميقة.

ما هو المعروض المتداول من RIZ؟

هناك 4989887900.0 من الرموز المميزة متداولة في السوق المفتوحة.

ما هو نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟

تذبذب Rivalz Network بين $ و$، مما يعكس التقلبات اليومية.

كيف يقارن Rivalz Network بأعلى مستوى له على الإطلاق؟

يبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق $0.0111699، مما يوفر مرجعًا للإمكانات طويلة الأجل.

ما هي العوامل الأساسية طويلة الأجل التي تؤثر على RIZ؟

تشمل العوامل الأساسية آليات العرض، واتجاهات التبني ضمن فئة Artificial Intelligence (AI),Oracle,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,DePIN,Base Ecosystem,AI Agents، وزخم التطوير في شبكة --.

كيف يتفاعل RIZ في ظروف السوق المختلفة؟

خلال فترات الحجم العالي، تتحسن السيولة وتتقلص فروق الأسعار. أما في فترات الحجم المنخفض، فقد تصبح التقلبات السعرية أكثر عدم استقرارًا بسبب انخفاض عمق السوق.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Rivalz Network

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 09:17:57 (UTC+8)

تحديثات Rivalz Network (RIZ) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Rivalz Network

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.2404
$0.2404$0.2404

+701.33%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01481
$0.01481$0.01481

+270.25%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.031985
$0.031985$0.031985

-9.57%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06942
$0.06942$0.06942

+0.60%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.2404
$0.2404$0.2404

+701.33%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0004543
$0.0004543$0.0004543

+213.31%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01568
$0.01568$0.01568

+117.77%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002695
$0.0002695$0.0002695

+27.72%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.3004
$1.3004$1.3004

+52.80%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعد

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعدHawkish Feds ضد ETF المتصاعد

تدفقات ETF بقيمة 172M$ قبل NFP: إشارة أم فخ؟