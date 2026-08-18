سعر Rivalz Network (RIZ)
السعر المباشر لمشروع Rivalz Network (RIZ) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RIZ الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RIZ.
يحتل Rivalz Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 215,197، مع عرض متداول قدره 4.99B RIZ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RIZ بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0111699، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.
على المدى القصير، تحرك RIZ بمقدار +0.19% خلال الساعة الماضية و-5.45% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.
القيمة السوقية الحالية لـ Rivalz Network هي $ 215.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RIZ يبلغ 4.99B، مع إجمالي عرض 4989887900.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 215.20K.
+0.19%
-1.70%
-5.45%
-5.45%
خلال اليوم، كان سعر Rivalz Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rivalz Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rivalz Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rivalz Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.70%
|30 يوم
|$ 0
|-5.26%
|60 يوم
|$ 0
|-68.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Rivalz Network نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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ما هو السعر الحالي لـ Rivalz Network؟
يتداول Rivalz Network بسعر $، مما يعكس حركة سعرية بنسبة -1.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هي القيمة السوقية وترتيب RIZ؟
مع قيمة سوقية تبلغ $215197، يحتل RIZ المرتبة #4610 عالميًا، مما يبرز تواجده في مشهد العملات المشفرة.
كم يبلغ حجم التداول اليومي لـ Rivalz Network؟
سجل حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يشير إلى اهتمام قوي بين المتداولين وظروف سيولة عميقة.
ما هو المعروض المتداول من RIZ؟
هناك 4989887900.0 من الرموز المميزة متداولة في السوق المفتوحة.
ما هو نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟
تذبذب Rivalz Network بين $ و$، مما يعكس التقلبات اليومية.
كيف يقارن Rivalz Network بأعلى مستوى له على الإطلاق؟
يبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق $0.0111699، مما يوفر مرجعًا للإمكانات طويلة الأجل.
ما هي العوامل الأساسية طويلة الأجل التي تؤثر على RIZ؟
تشمل العوامل الأساسية آليات العرض، واتجاهات التبني ضمن فئة Artificial Intelligence (AI),Oracle,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,DePIN,Base Ecosystem,AI Agents، وزخم التطوير في شبكة --.
كيف يتفاعل RIZ في ظروف السوق المختلفة؟
خلال فترات الحجم العالي، تتحسن السيولة وتتقلص فروق الأسعار. أما في فترات الحجم المنخفض، فقد تصبح التقلبات السعرية أكثر عدم استقرارًا بسبب انخفاض عمق السوق.
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
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