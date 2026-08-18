سعر ritestream اليوم

السعر المباشر لمشروع ritestream (RITE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RITE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RITE.

يحتل ritestream حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 267,153، مع عرض متداول قدره 861.34M RITE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RITE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.081853، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RITE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-17.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 850.11.

معلومات سوق ritestream (RITE)

القيمة السوقية $ 267.15K$ 267.15K $ 267.15K الحجم (24 ساعة) $ 850.11$ 850.11 $ 850.11 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 310.16K$ 310.16K $ 310.16K إمداد دورة التداول 861.34M 861.34M 861.34M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ritestream هي $ 267.15K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 850.11. العرض المتداول لـ RITE يبلغ 861.34M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 310.16K.