سعر RIKO (RIKO)
سعر RIKO (RIKO) المباشر لليوم هو USD 0.00641105. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.68M. يتم تحديث سعر RIKO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RIKO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.79K
- تغيير سعر RIKO خلال اليوم هو +8.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 574.21M
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خلال اليوم، كان سعر RIKO مقابل USD هو $ +0.00051876 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RIKO مقابل USD هو $ -0.0001167266 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RIKO مقابل USD هو $ +0.0004882963 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RIKO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00051876
|+8.80%
|30 يوم
|$ -0.0001167266
|-1.82%
|60 يوم
|$ +0.0004882963
|+7.62%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RIKO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.44%
+8.80%
-4.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RIKO is a meme coin symbolized by the fearless honey badger, dedicated to building a strong, engaged community in the cryptocurrency space. Launched on the Gra.fun platform, RIKO emphasizes accessibility and community involvement at its core. Rooted in meme culture, RIKO leverages the power of viral content and community-driven narratives to amplify its appeal and focuses on fostering a loyal user base, with the success of RIKO driven by the contributions and engagement of its vibrant community.
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