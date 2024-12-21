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سعر RIKO (RIKO) المباشر لليوم هو USD 0.00641105 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.68M . يتم تحديث سعر RIKO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RIKO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.79K - تغيير سعر RIKO خلال اليوم هو +8.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 574.21M

أداء سعر RIKO (RIKO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RIKO مقابل USD هو $ +0.00051876 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RIKO مقابل USD هو $ -0.0001167266 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RIKO مقابل USD هو $ +0.0004882963 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RIKO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00051876 +8.80% 30 يوم $ -0.0001167266 -1.82% 60 يوم $ +0.0004882963 +7.62% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر RIKO (RIKO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RIKO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00576375$ 0.00576375 $ 0.00576375 24 ساعة مرتفع $ 0.00649356$ 0.00649356 $ 0.00649356 عالية طوال الوقت $ 0.02821103$ 0.02821103 $ 0.02821103 تغير السعر (1 ساعة) +1.44% تغير السعر (1يوم) +8.80% تغير السعر (7 أيام) -4.01%

معلومات سوق RIKO (RIKO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: