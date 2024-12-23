سعر Riecoin (RIC)
سعر Riecoin (RIC) المباشر لليوم هو USD 0.00805748. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 551.92K. يتم تحديث سعر RIC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Riecoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 381.34
- تغيير سعر Riecoin خلال اليوم هو -3.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 68.30M
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خلال اليوم، كان سعر Riecoin مقابل USD هو $ -0.000273671696362543 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Riecoin مقابل USD هو $ -0.0011005985 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Riecoin مقابل USD هو $ +0.0018543234 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Riecoin مقابل USD هو $ +0.001961447293970782 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000273671696362543
|-3.28%
|30 يوم
|$ -0.0011005985
|-13.65%
|60 يوم
|$ +0.0018543234
|+23.01%
|90 يوم
|$ +0.001961447293970782
|+32.18%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Riecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.12%
-3.28%
-17.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Riecoin is a peer to peer digital currency released in 2014. It takes inspiration from the historical Spesmilo and Stelo world currencies projects, and is based on Bitcoin, which can be seen as their spiritual successor as a world and borderless currency. Riecoin follows in their footsteps into becoming one as well, and notably supports and concretizes the idea that the gigantic mining resources can also serve scientific research, thus power a world currency of greater value for the society.
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