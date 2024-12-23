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سعر Riecoin (RIC) المباشر لليوم هو USD 0.00805748 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 551.92K . يتم تحديث سعر RIC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Riecoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 381.34 - تغيير سعر Riecoin خلال اليوم هو -3.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 68.30M

أداء سعر Riecoin (RIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Riecoin مقابل USD هو $ -0.000273671696362543 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Riecoin مقابل USD هو $ -0.0011005985 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Riecoin مقابل USD هو $ +0.0018543234 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Riecoin مقابل USD هو $ +0.001961447293970782 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000273671696362543 -3.28% 30 يوم $ -0.0011005985 -13.65% 60 يوم $ +0.0018543234 +23.01% 90 يوم $ +0.001961447293970782 +32.18%

تحليل سعر Riecoin (RIC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Riecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00798467$ 0.00798467 $ 0.00798467 24 ساعة مرتفع $ 0.00834934$ 0.00834934 $ 0.00834934 عالية طوال الوقت $ 0.56919$ 0.56919 $ 0.56919 تغير السعر (1 ساعة) -1.12% تغير السعر (1يوم) -3.28% تغير السعر (7 أيام) -17.27%

معلومات سوق Riecoin (RIC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: