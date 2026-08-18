سعر RETURN TO MEMES اليوم

السعر المباشر لمشروع RETURN TO MEMES (RTM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 60.91% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RTM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RTM.

يحتل RETURN TO MEMES حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 443,115، مع عرض متداول قدره 898.67M RTM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RTM بين $ 0 (أدنى) و$ 0.0016923 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00481874، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RTM بمقدار -10.27% خلال الساعة الماضية و+71.95% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.04M.

معلومات سوق RETURN TO MEMES (RTM)

القيمة السوقية $ 443.12K$ 443.12K $ 443.12K الحجم (24 ساعة) $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 446.76K$ 446.76K $ 446.76K إمداد دورة التداول 898.67M 898.67M 898.67M إجمالي العرض 939,123,137.405383 939,123,137.405383 939,123,137.405383

القيمة السوقية الحالية لـ RETURN TO MEMES هي $ 443.12K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.04M. العرض المتداول لـ RTM يبلغ 898.67M، مع إجمالي عرض 939123137.405383. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 446.76K.