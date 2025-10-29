معلومات سعر Ref Finance (REF) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.096602 $ 0.096602 $ 0.096602 24 ساعة منخفض $ 0.106118 $ 0.106118 $ 0.106118 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.096602$ 0.096602 $ 0.096602 24 ساعة مرتفع $ 0.106118$ 0.106118 $ 0.106118 عالية طوال الوقت $ 10.64$ 10.64 $ 10.64 أدنى سعر $ 0.04128611$ 0.04128611 $ 0.04128611 تغير السعر (1 ساعة) +0.30% تغير السعر (1يوم) -6.66% تغير السعر (7 أيام) -5.63% تغير السعر (7 أيام) -5.63%

سعر Ref Finance (REF) في الوقت الحقيقي هو $0.097849. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول REF بين أدنى سعر $ 0.096602 وأعلى سعر $ 0.106118، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـREF على الإطلاق هو $ 10.64، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.04128611.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير REF +0.30% على مدار الساعة الماضية، -6.66% على مدار 24 ساعة، و -5.63% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ref Finance (REF)

القيمة السوقية $ 3.84M$ 3.84M $ 3.84M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.84M$ 9.84M $ 9.84M إمداد دورة التداول 39.03M 39.03M 39.03M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Ref Finance هي $ 3.84M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ REF يبلغ 39.03M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.84M.