سعر reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee (REEE)
سعر reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee (REEE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 60.23K. يتم تحديث سعر REEE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 158.08
- تغيير سعر reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee خلال اليوم هو -0.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.45M
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خلال اليوم، كان سعر reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.52%
|30 يوم
|$ 0
|-17.36%
|60 يوم
|$ 0
|-56.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
-0.52%
-14.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Reee is a community-driven meme token that blends crypto with internet culture. With deflationary mechanics and innovative tokenomics, $Reee offers fun, rewards, and a chance to Reee
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