سعر Redbrick اليوم

السعر المباشر لمشروع Redbrick (BRIC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BRIC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BRIC.

يحتل Redbrick حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 184,431، مع عرض متداول قدره 235.10M BRIC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BRIC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04554831، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BRIC بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+5.77% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 500.57.

معلومات سوق Redbrick (BRIC)

القيمة السوقية $ 184.43K$ 184.43K $ 184.43K الحجم (24 ساعة) $ 500.57$ 500.57 $ 500.57 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 784.48K$ 784.48K $ 784.48K إمداد دورة التداول 235.10M 235.10M 235.10M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Redbrick هي $ 184.43K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 500.57. العرض المتداول لـ BRIC يبلغ 235.10M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 784.48K.