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سعر Redacted Terminal (███) المباشر لليوم هو USD 0.01368219 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ███ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Redacted Terminal الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.30M - تغيير سعر Redacted Terminal خلال اليوم هو -7.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Redacted Terminal (███) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Redacted Terminal مقابل USD هو $ -0.00114788393685148 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Redacted Terminal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Redacted Terminal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Redacted Terminal مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00114788393685148 -7.74% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Redacted Terminal (███)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Redacted Terminal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00941415$ 0.00941415 $ 0.00941415 24 ساعة مرتفع $ 0.01770426$ 0.01770426 $ 0.01770426 عالية طوال الوقت $ 0.02520653$ 0.02520653 $ 0.02520653 تغير السعر (1 ساعة) -1.99% تغير السعر (1يوم) -7.74% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Redacted Terminal (███)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: