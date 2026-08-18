سعر RecapThisBot اليوم

السعر المباشر لمشروع RecapThisBot ($RECAP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.87% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل $RECAP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل $RECAP.

يحتل RecapThisBot حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 134,925، مع عرض متداول قدره 991.25M $RECAP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول $RECAP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك $RECAP بمقدار +0.26% خلال الساعة الماضية و+19.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.05K.

معلومات سوق RecapThisBot ($RECAP)

القيمة السوقية $ 134.93K$ 134.93K $ 134.93K الحجم (24 ساعة) $ 1.05K$ 1.05K $ 1.05K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 134.93K$ 134.93K $ 134.93K إمداد دورة التداول 991.25M 991.25M 991.25M إجمالي العرض 998,943,659.0945721 998,943,659.0945721 998,943,659.0945721

القيمة السوقية الحالية لـ RecapThisBot هي $ 134.93K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.05K. العرض المتداول لـ $RECAP يبلغ 991.25M، مع إجمالي عرض 998943659.0945721. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 134.93K.