سعر RCSC اليوم

السعر المباشر لمشروع RCSC (RCSC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RCSC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RCSC.

يحتل RCSC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 114,282، مع عرض متداول قدره 999.99M RCSC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RCSC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00345206، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RCSC بمقدار +0.10% خلال الساعة الماضية و+4.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 228.19.

معلومات سوق RCSC (RCSC)

القيمة السوقية $ 114.28K$ 114.28K $ 114.28K الحجم (24 ساعة) $ 228.19$ 228.19 $ 228.19 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 114.28K$ 114.28K $ 114.28K إمداد دورة التداول 999.99M 999.99M 999.99M إجمالي العرض 999,991,667.426148 999,991,667.426148 999,991,667.426148

القيمة السوقية الحالية لـ RCSC هي $ 114.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 228.19. العرض المتداول لـ RCSC يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999991667.426148. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 114.28K.