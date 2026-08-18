سعر RCADE Network اليوم

السعر المباشر لمشروع RCADE Network (RCADE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 25.61% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RCADE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RCADE.

يحتل RCADE Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 97,850، مع عرض متداول قدره 8.30B RCADE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RCADE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00305157، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RCADE بمقدار -4.83% خلال الساعة الماضية و+373.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق RCADE Network (RCADE)

القيمة السوقية $ 97.85K$ 97.85K $ 97.85K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 471.58K$ 471.58K $ 471.58K إمداد دورة التداول 8.30B 8.30B 8.30B إجمالي العرض 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ RCADE Network هي $ 97.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RCADE يبلغ 8.30B، مع إجمالي عرض 40000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 471.58K.