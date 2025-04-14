سعر Razor Network (RAZOR)
سعر Razor Network (RAZOR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 163.37K. يتم تحديث سعر RAZOR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Razor Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Razor Network خلال اليوم هو -0.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 561.19M
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خلال اليوم، كان سعر Razor Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Razor Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Razor Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Razor Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.69%
|30 يوم
|$ 0
|-75.88%
|60 يوم
|$ 0
|-82.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Razor Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-0.69%
-16.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Razor Network is a decentralized oracle network, which connects smart contracts with real-world off-chain data in a fast, robust and secure way. The core of Razor Network is a set of smart contracts that can run on any Ethereum compatible blockchain. Razor network is blockchain agnostic and will be integrated with multiple blockchains.
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