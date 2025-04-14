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سعر Razor Network (RAZOR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 163.37K . يتم تحديث سعر RAZOR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Razor Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Razor Network خلال اليوم هو -0.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 561.19M

أداء سعر Razor Network (RAZOR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Razor Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Razor Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Razor Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Razor Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.69% 30 يوم $ 0 -75.88% 60 يوم $ 0 -82.06% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Razor Network (RAZOR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Razor Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.978539$ 0.978539 $ 0.978539 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -0.69% تغير السعر (7 أيام) -16.92%

معلومات سوق Razor Network (RAZOR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: