سعر RAXOL اليوم

السعر المباشر لمشروع RAXOL (RAXOL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 11.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RAXOL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RAXOL.

يحتل RAXOL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 873,388، مع عرض متداول قدره 1.00B RAXOL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RAXOL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00409227، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RAXOL بمقدار +3.57% خلال الساعة الماضية و+36.40% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 36.47K.

معلومات سوق RAXOL (RAXOL)

القيمة السوقية $ 873.39K$ 873.39K $ 873.39K الحجم (24 ساعة) $ 36.47K$ 36.47K $ 36.47K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 873.39K$ 873.39K $ 873.39K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ RAXOL هي $ 873.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 36.47K. العرض المتداول لـ RAXOL يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 873.39K.