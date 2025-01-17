سعر RatWifHat (RATWIF)
سعر RatWifHat (RATWIF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RATWIF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RatWifHat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.28
- تغيير سعر RatWifHat خلال اليوم هو -0.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RATWIF مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RATWIF.
خلال اليوم، كان سعر RatWifHat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RatWifHat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RatWifHat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RatWifHat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.17%
|30 يوم
|$ 0
|-21.92%
|60 يوم
|$ 0
|-31.82%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RatWifHat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.29%
-0.17%
+9.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RatWif is a meme project on Solana Chain and developing several meme art products.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 RATWIF إلى AUD
A$--
|1 RATWIF إلى GBP
￡--
|1 RATWIF إلى EUR
€--
|1 RATWIF إلى USD
$--
|1 RATWIF إلى MYR
RM--
|1 RATWIF إلى TRY
₺--
|1 RATWIF إلى JPY
¥--
|1 RATWIF إلى RUB
₽--
|1 RATWIF إلى INR
₹--
|1 RATWIF إلى IDR
Rp--
|1 RATWIF إلى PHP
₱--
|1 RATWIF إلى EGP
￡E.--
|1 RATWIF إلى BRL
R$--
|1 RATWIF إلى CAD
C$--
|1 RATWIF إلى BDT
৳--
|1 RATWIF إلى NGN
₦--
|1 RATWIF إلى UAH
₴--
|1 RATWIF إلى VES
Bs--
|1 RATWIF إلى PKR
Rs--
|1 RATWIF إلى KZT
₸--
|1 RATWIF إلى THB
฿--
|1 RATWIF إلى TWD
NT$--
|1 RATWIF إلى CHF
Fr--
|1 RATWIF إلى HKD
HK$--
|1 RATWIF إلى MAD
.د.م--