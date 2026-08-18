سعر Ramses اليوم

السعر المباشر لمشروع Ramses (RAM) اليوم هو $ 0.01269133، مع تغير بنسبة 0.65% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RAM الحالي إلى USD هو $ 0.01269133 لكل RAM.

يحتل Ramses حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 637,893، مع عرض متداول قدره 50.26M RAM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RAM بين $ 0.01253192 (أدنى) و$ 0.01336357 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04126834، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00764825.

على المدى القصير، تحرك RAM بمقدار -0.03% خلال الساعة الماضية و+2.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.77K.

معلومات سوق Ramses (RAM)

القيمة السوقية $ 637.89K$ 637.89K $ 637.89K الحجم (24 ساعة) $ 4.77K$ 4.77K $ 4.77K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M إمداد دورة التداول 50.26M 50.26M 50.26M إجمالي العرض 235,178,732.8484134 235,178,732.8484134 235,178,732.8484134

القيمة السوقية الحالية لـ Ramses هي $ 637.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.77K. العرض المتداول لـ RAM يبلغ 50.26M، مع إجمالي عرض 235178732.8484134. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.98M.