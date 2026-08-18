سعر Rails اليوم

السعر المباشر لمشروع Rails (RAILS) اليوم هو $ 0.04359991، مع تغير بنسبة 8.55% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RAILS الحالي إلى USD هو $ 0.04359991 لكل RAILS.

يحتل Rails حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,478,792، مع عرض متداول قدره 33.92M RAILS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RAILS بين $ 0.04359599 (أدنى) و$ 0.050054 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.091، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04003444.

على المدى القصير، تحرك RAILS بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و+8.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 647.40.

معلومات سوق Rails (RAILS)

القيمة السوقية $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M الحجم (24 ساعة) $ 647.40$ 647.40 $ 647.40 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M إمداد دورة التداول 33.92M 33.92M 33.92M إجمالي العرض 65,000,000.0 65,000,000.0 65,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Rails هي $ 1.48M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 647.40. العرض المتداول لـ RAILS يبلغ 33.92M، مع إجمالي عرض 65000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.83M.