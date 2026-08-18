ما هو RADR؟

Radr عبارة عن مجموعة دفع وهوية تضع الخصوصية في المقام الأول على شبكة Solana. يتيح للتطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي إجراء عمليات الدفع والتحصيل بشكل خاص - باستخدام براهين المعرفة الصفرية، والمبالغ المشفرة، وواجهة مستخدم بدون رسوم غاز - مع الحفاظ على التوافق مع المعايير (x402 «مطلوب الدفع»).

ما يتضمنه: ShadowID: هوية ZK مع حدود معدلات على طراز RLN لتأمين الأتمتة ومقاومة البريد العشوائي. ShadowPay: مدفوعات x402 خاصة - براهين Groth16 + مبالغ مشفرة باستخدام ElGamal + ضمان PDA؛ الوسطاء يغطون الرسوم. ShadowPath: خلاط ZK/مسارات مجهولة للحصول على مستوى أعمق من عدم الربط. ShadowMSG: مراسلة مشفرة مرتبطة بـ ShadowID.

ما الذي يجعل RADR فريدًا؟

مجموعة كاملة للخصوصية، وليس مجرد تطبيق واحد. ShadowID (هوية ZK + RLN)، ShadowPay (مدفوعات x402 خاصة)، ShadowPath (خلاط ZK)، ShadowMSG (مراسلة مشفرة) كلها مصممة لتتكامل معًا بدلاً من أن تكون إضافات مستقلة.

الرياضيات تتفوق على الثقة. براهين Groth16 + المبالغ المشفرة باستخدام ElGamal + الضمان على السلسلة باستخدام PDA يعني عمليات دفع قابلة للتحقق دون الكشف عن المرسل أو المبلغ، ولا حاجة إلى «الثقة فقط في خلفية الوسيط».

أتمتة جاهزة للوكلاء. تصاريح الإنفاق + المبطلون على السلسلة يتيحان عمليات دفع آلية آمنة، واشتراكات، ومدفوعات لوكالات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى نوافذ منبثقة يدوية للمحفظة.

واجهة مستخدم بدون رسوم غاز بالتصميم. الوسطاء يغطون الرسوم؛ المستخدمون يحصلون على عمليات سلسة وسريعة بنقرة واحدة بعد التمويل الأولي.

x402 بطريقة صحيحة. رؤوس وتدفقات متوافقة مع المعايير، لكن الوسيط يكون أعمى من الناحية التشفيرية؛ التحقق والتسوية يتمان على السلسلة، وليس في سجلات خارج السلسلة.

سطح عمل أولوي للتطوير. نقاط نهاية REST نظيفة، ومكتبات SDK، وأدوات المحاكاة والاختبار، وأمثلة بسيطة لجدار الدفع والتسوية تعمل قبل أن تلمس السلسلة.

بروتوكولات مجربة في المعركة. حدود معدلات على طراز RLN، والتزامات ميركل، والتشفير باستخدام Poseidon - تشفير متناسق عبر الهوية والمدفوعات والمراسلة.

علامة تجارية وتجربة مستخدم جاهزة للشحن. وثائق دقيقة، وواجهة مستخدم على طراز المحطة الطرفية، وأصول جاهزة للإنتاج حتى تستطيع الفرق الانتقال من النموذج إلى التشغيل الحي بسرعة.

مسار واضح لفائدة الرمز المميز. $RADR يربط بين مجموعة الخصوصية (مستويات الوصول، اقتصاديات الوسطاء، إعادة الشراء والرسوم المستقبلية)، وليس مجرد «رمز آخر للسلسلة».

كم تبلغ قيمة RADR الآن؟

تتداول RADR حاليًا عند $، مع تحرك في السعر بنسبة 1.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يوفر هذا السعر المباشر لقطة لنشاط السوق في الوقت الفعلي ومشاعر المستثمرين.

هل سيرتفع أو سينخفض سعر RADR اليوم؟

أظهر RADR تحركًا في السعر خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يعكس كيف يستجيب السوق للأخبار الأخيرة وحجم التداول والتطورات داخل منظومة Smart Contract Platform,Solana Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),BONK.fun Ecosystem,x402 Ecosystem.

ما مدى شعبية RADR اليوم؟

سجل الرمز المميز حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يشير إلى عدد المتداولين الذين يشترون أو يبيعون RADR بنشاط.

ما الذي يجعل RADR مختلفًا عن الأصول المشفرة الأخرى؟

باعتباره جزءًا من فئة Smart Contract Platform,Solana Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),BONK.fun Ecosystem,x402 Ecosystem ومُبنى على شبكة --، يقدم RADR وظيفة وفائدة محددة ضمن منظومته، والتي قد تشمل المدفوعات أو الحوكمة أو التصويت أو حالات استخدام خاصة بالتطبيقات.

كم يبلغ حجم المعروض من RADR في السوق؟

يوجد اليوم 927266807.718368 رمز مميز متداول، مما يساعد في تحديد ندرة الرمز المميز والقيمة السوقية الإجمالية له.

ما هو أعلى وأدنى سعر لـ RADR على الإطلاق؟

يبلغ أعلى سعر مسجل للرمز المميز (ATH) $0.00506565، بينما يبلغ أدنى سعر له (ATL) $، مما يوفر سياقًا مهمًا للمستثمرين على المدى الطويل لتقييم دورات الأسعار.