سعر PYTHIA اليوم

السعر المباشر لمشروع PYTHIA (PYTHIA) اليوم هو $ 0.00875903، مع تغير بنسبة 1.69% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PYTHIA الحالي إلى USD هو $ 0.00875903 لكل PYTHIA.

يحتل PYTHIA حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 8,742,899، مع عرض متداول قدره 998.16M PYTHIA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PYTHIA بين $ 0.00854806 (أدنى) و$ 0.00879896 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.125047، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00413184.

على المدى القصير، تحرك PYTHIA بمقدار +0.24% خلال الساعة الماضية و+1.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 208.71K.

معلومات سوق PYTHIA (PYTHIA)

القيمة السوقية $ 8.74M$ 8.74M $ 8.74M الحجم (24 ساعة) $ 208.71K$ 208.71K $ 208.71K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.74M$ 8.74M $ 8.74M إمداد دورة التداول 998.16M 998.16M 998.16M إجمالي العرض 998,158,026.748227 998,158,026.748227 998,158,026.748227

القيمة السوقية الحالية لـ PYTHIA هي $ 8.74M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 208.71K. العرض المتداول لـ PYTHIA يبلغ 998.16M، مع إجمالي عرض 998158026.748227. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.74M.