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سعر Pyth USDC (PYTHUSDC) المباشر لليوم هو USD 1.027 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 818.59K . يتم تحديث سعر PYTHUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pyth USDC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Pyth USDC خلال اليوم هو +0.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 796.99K

أداء سعر Pyth USDC (PYTHUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pyth USDC مقابل USD هو $ +0.00059849 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pyth USDC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pyth USDC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pyth USDC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00059849 +0.06% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pyth USDC (PYTHUSDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pyth USDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 24 ساعة مرتفع $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 عالية طوال الوقت $ 1.033$ 1.033 $ 1.033 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) +0.06% تغير السعر (7 أيام) +0.18%

معلومات سوق Pyth USDC (PYTHUSDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: