سعر PVS اليوم

السعر المباشر لمشروع PVS (PVS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PVS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PVS.

يحتل PVS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 167,302، مع عرض متداول قدره 999.94M PVS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PVS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01904903، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PVS بمقدار -0.39% خلال الساعة الماضية و-3.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.76K.

معلومات سوق PVS (PVS)

القيمة السوقية $ 167.30K$ 167.30K $ 167.30K الحجم (24 ساعة) $ 2.76K$ 2.76K $ 2.76K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 167.30K$ 167.30K $ 167.30K إمداد دورة التداول 999.94M 999.94M 999.94M إجمالي العرض 999,944,404.39 999,944,404.39 999,944,404.39

القيمة السوقية الحالية لـ PVS هي $ 167.30K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.76K. العرض المتداول لـ PVS يبلغ 999.94M، مع إجمالي عرض 999944404.39. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 167.30K.