سعر PUP Token اليوم

السعر المباشر لمشروع PUP Token (PUP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PUP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PUP.

يحتل PUP Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 351,114، مع عرض متداول قدره 645.16M PUP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PUP بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.191311، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PUP بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.61.

معلومات سوق PUP Token (PUP)

القيمة السوقية $ 351.11K$ 351.11K $ 351.11K الحجم (24 ساعة) $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 544.22K$ 544.22K $ 544.22K إمداد دورة التداول 645.16M 645.16M 645.16M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ PUP Token هي $ 351.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.61. العرض المتداول لـ PUP يبلغ 645.16M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 544.22K.