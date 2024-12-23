سعر Pumpcat (PUMPCAT)
سعر Pumpcat (PUMPCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 77.67K. يتم تحديث سعر PUMPCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pumpcat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 661.75
- تغيير سعر Pumpcat خلال اليوم هو +0.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M
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خلال اليوم، كان سعر Pumpcat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pumpcat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pumpcat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pumpcat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.35%
|30 يوم
|$ 0
|-73.13%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pumpcat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.04%
+0.35%
-22.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pumpcat: the meme coin that lives for one thing and one thing only – pumping! When Solana needs a jolt, Pumpcat is there, claws out and ready to lift the vibes. Forget scratching posts; this cat’s all about scratching out gains. The cat that pumps – turning every dip into a jump! Pumpcat: the meme coin that lives for one thing and one thing only – pumping! When Solana needs a jolt, Pumpcat is there, claws out and ready to lift the vibes. Forget scratching posts; this cat’s all about scratching out gains. The cat that pumps – turning every dip into a jump!
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