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سعر Pump Fun Puppet (PUPPET) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.54K . يتم تحديث سعر PUPPET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pump Fun Puppet الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.21 - تغيير سعر Pump Fun Puppet خلال اليوم هو -0.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M

أداء سعر Pump Fun Puppet (PUPPET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pump Fun Puppet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pump Fun Puppet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pump Fun Puppet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pump Fun Puppet مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.13% 30 يوم $ 0 +7.19% 60 يوم $ 0 -44.23% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pump Fun Puppet (PUPPET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pump Fun Puppet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.34% تغير السعر (1يوم) -0.13% تغير السعر (7 أيام) +3.78%

معلومات سوق Pump Fun Puppet (PUPPET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: