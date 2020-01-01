توكنوميكس Pump Fun Puppet (PUPPET) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pump Fun Puppet (PUPPET)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pump Fun Puppet (PUPPET) The era of puppet meme coins has arrived, signaling the end of the dominance of frog and dog tokens. Now, it’s all about puppets, and leading this revolution is Pump Fun Puppet—the first and only official puppet of PumpFun. Puppets are the new meme meta, and Pump Fun Puppet is setting the standard. With an engaging personality and a growing fanbase, he’s not just a meme but a movement. Tune in to his livestreams, where you can chat with Pump Fun Puppet directly and be part of the next big wave in crypto culture. Don’t miss out on the fun—puppets are taking over! الموقع الرسمي: https://pumppuppet.fun/ اشتر PUPPET الآن!

توكنوميكس Pump Fun Puppet (PUPPET) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pump Fun Puppet (PUPPET)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 18.68K $ 18.68K $ 18.68K إجمالي العرض: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M العرض المتداول: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 18.68K $ 18.68K $ 18.68K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Pump Fun Puppet (PUPPET)

توكنوميكس Pump Fun Puppet (PUPPET): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pump Fun Puppet (PUPPET) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PUPPET التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PUPPET التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PUPPET، استكشف السعر المباشر لتوكن PUPPET!

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