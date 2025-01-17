سعر PULSR ($PULSR)
سعر PULSR ($PULSR) المباشر لليوم هو USD 0.00101373. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 998.55K. يتم تحديث سعر $PULSR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PULSR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 141.54K
- تغيير سعر PULSR خلال اليوم هو +22.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر PULSR مقابل USD هو $ +0.00018557 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PULSR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PULSR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PULSR مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00018557
|+22.41%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PULSR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+6.22%
+22.41%
-3.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The project is about creating a token, that allows people to buy products created by the company PULSR. PULSR is a top web 2 AI company in the field of GPT development. With $PULSR you will get access to private GPTs never released to public, and also new products developed specifically for web 3 such as the Overseer. The Overseer is a layer that will allow communities to build their own AI Agents, creating more engagement with their members.
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