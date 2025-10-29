معلومات سعر Puge (PUGE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -3.21% تغير السعر (7 أيام) +2.93% تغير السعر (7 أيام) +2.93%

سعر Puge (PUGE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PUGE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPUGE على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PUGE -0.01% على مدار الساعة الماضية، -3.21% على مدار 24 ساعة، و +2.93% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Puge (PUGE)

القيمة السوقية $ 51.14K$ 51.14K $ 51.14K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 51.14K$ 51.14K $ 51.14K إمداد دورة التداول 1.00T 1.00T 1.00T إجمالي العرض 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Puge هي $ 51.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PUGE يبلغ 1.00T، مع إجمالي عرض 1000000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 51.14K.