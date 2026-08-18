سعر Pubhouse اليوم

السعر المباشر لمشروع Pubhouse (PUB) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 17.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PUB الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PUB.

يحتل Pubhouse حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 29,744، مع عرض متداول قدره 999.98M PUB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PUB بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PUB بمقدار -0.14% خلال الساعة الماضية و-0.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Pubhouse (PUB)

القيمة السوقية $ 29.74K$ 29.74K $ 29.74K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 29.74K$ 29.74K $ 29.74K إمداد دورة التداول 999.98M 999.98M 999.98M إجمالي العرض 999,984,501.370102 999,984,501.370102 999,984,501.370102

القيمة السوقية الحالية لـ Pubhouse هي $ 29.74K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PUB يبلغ 999.98M، مع إجمالي عرض 999984501.370102. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.74K.