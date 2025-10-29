معلومات سعر pSOL (PSOL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 191.75 $ 191.75 $ 191.75 24 ساعة منخفض $ 203.23 $ 203.23 $ 203.23 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 191.75$ 191.75 $ 191.75 24 ساعة مرتفع $ 203.23$ 203.23 $ 203.23 عالية طوال الوقت $ 253.13$ 253.13 $ 253.13 أدنى سعر $ 173.55$ 173.55 $ 173.55 تغير السعر (1 ساعة) -0.35% تغير السعر (1يوم) -4.54% تغير السعر (7 أيام) +4.88% تغير السعر (7 أيام) +4.88%

سعر pSOL (PSOL) في الوقت الحقيقي هو $193.99. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PSOL بين أدنى سعر $ 191.75 وأعلى سعر $ 203.23، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPSOL على الإطلاق هو $ 253.13، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 173.55.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PSOL -0.35% على مدار الساعة الماضية، -4.54% على مدار 24 ساعة، و +4.88% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق pSOL (PSOL)

القيمة السوقية $ 514.29K$ 514.29K $ 514.29K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 514.29K$ 514.29K $ 514.29K إمداد دورة التداول 2.65K 2.65K 2.65K إجمالي العرض 2,648.448362766 2,648.448362766 2,648.448362766

القيمة السوقية الحالية لـ pSOL هي $ 514.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PSOL يبلغ 2.65K، مع إجمالي عرض 2648.448362766. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 514.29K.