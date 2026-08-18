سعر Protean اليوم

السعر المباشر لمشروع Protean (PRTN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PRTN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PRTN.

يحتل Protean حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 38,018، مع عرض متداول قدره 100.00B PRTN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PRTN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PRTN بمقدار +0.08% خلال الساعة الماضية و-20.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Protean (PRTN)

القيمة السوقية $ 38.02K$ 38.02K $ 38.02K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 38.02K$ 38.02K $ 38.02K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Protean هي $ 38.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PRTN يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 38.02K.