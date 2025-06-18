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سعر Proprietary Trading Network (SN8) المباشر لليوم هو USD 18.43 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.28M . يتم تحديث سعر SN8 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Proprietary Trading Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Proprietary Trading Network خلال اليوم هو -2.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.26M

أداء سعر Proprietary Trading Network (SN8) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Proprietary Trading Network مقابل USD هو $ -0.47106422123374 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Proprietary Trading Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Proprietary Trading Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Proprietary Trading Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.47106422123374 -2.49% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Proprietary Trading Network (SN8)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Proprietary Trading Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 17.28$ 17.28 $ 17.28 24 ساعة مرتفع $ 19.06$ 19.06 $ 19.06 عالية طوال الوقت $ 25.24$ 25.24 $ 25.24 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) -2.49% تغير السعر (7 أيام) -23.76%

معلومات سوق Proprietary Trading Network (SN8)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: