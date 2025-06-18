سعر Proprietary Trading Network (SN8)
سعر Proprietary Trading Network (SN8) المباشر لليوم هو USD 18.43. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.28M. يتم تحديث سعر SN8 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Proprietary Trading Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Proprietary Trading Network خلال اليوم هو -2.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.26M
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خلال اليوم، كان سعر Proprietary Trading Network مقابل USD هو $ -0.47106422123374 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Proprietary Trading Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Proprietary Trading Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Proprietary Trading Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.47106422123374
|-2.49%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Proprietary Trading Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
-2.49%
-23.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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