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سعر Privix (PRIVIX) المباشر لليوم هو USD 0.141696 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PRIVIX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Privix الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 147.04K - تغيير سعر Privix خلال اليوم هو -32.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Privix (PRIVIX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Privix مقابل USD هو $ -0.0678448070267777 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Privix مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Privix مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Privix مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0678448070267777 -32.37% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Privix (PRIVIX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Privix: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.140569$ 0.140569 $ 0.140569 24 ساعة مرتفع $ 0.21544$ 0.21544 $ 0.21544 عالية طوال الوقت $ 0.223535$ 0.223535 $ 0.223535 تغير السعر (1 ساعة) -7.44% تغير السعر (1يوم) -32.37% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Privix (PRIVIX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: