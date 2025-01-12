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سعر Privapp Network (BPRIVA) المباشر لليوم هو USD 0.01198159 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 38.45K . يتم تحديث سعر BPRIVA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Privapp Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.75 - تغيير سعر Privapp Network خلال اليوم هو -0.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.21M

أداء سعر Privapp Network (BPRIVA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Privapp Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Privapp Network مقابل USD هو $ -0.0006418238 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Privapp Network مقابل USD هو $ -0.0118979728 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Privapp Network مقابل USD هو $ -1.7425688162046997 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.67% 30 يوم $ -0.0006418238 -5.35% 60 يوم $ -0.0118979728 -99.30% 90 يوم $ -1.7425688162046997 -99.31%

تحليل سعر Privapp Network (BPRIVA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Privapp Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01193763$ 0.01193763 $ 0.01193763 24 ساعة مرتفع $ 0.0121498$ 0.0121498 $ 0.0121498 عالية طوال الوقت $ 4.78$ 4.78 $ 4.78 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -0.67% تغير السعر (7 أيام) -2.54%

معلومات سوق Privapp Network (BPRIVA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: