توكنوميكس Privapp Network (BPRIVA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Privapp Network (BPRIVA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Privapp Network (BPRIVA) An ecosystem that allows you to create your websites and selling your services or products, while reserving your privacy. The right to privacy is a concept that many users need. So we decided to create this ecosystem and offer it to our customers. Chain signatures, secret chain transactions and hashed wallet addresses are used to hide sender-recipient addresses and transaction amounts. Chain signatures are defined as digital contracts that can be signed by all users belonging to a group, who have the key. Everyone in the group has the authority to sign, but the identity of the signer is unknown. Privapp offers users everything that a completely decentralized cryptocurrency ecosystem can have, without compromising the concept of privacy, our basic human right. WHAT IS PRIVA TOKEN? The Priva Token (PRIVA) is a utility token serves multiple objects in ensuring the safety and growth of our network. At first sight, PRIVA is a multi-fuctional token that drives behavior for both end users & developers. الموقع الرسمي: https://privapp.network/ الوثيقة البيضاء: https://privapp.network/assets/documents/whitepaper_en.pdf اشتر BPRIVA الآن!

توكنوميكس Privapp Network (BPRIVA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Privapp Network (BPRIVA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 43.19K $ 43.19K $ 43.19K إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 134.56K $ 134.56K $ 134.56K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.78 $ 4.78 $ 4.78 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00860282 $ 0.00860282 $ 0.00860282 السعر الحالي: $ 0.01345585 $ 0.01345585 $ 0.01345585 معرفة المزيد عن سعر Privapp Network (BPRIVA)

توكنوميكس Privapp Network (BPRIVA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Privapp Network (BPRIVA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BPRIVA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BPRIVA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BPRIVA، استكشف السعر المباشر لتوكن BPRIVA!

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