شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر Print المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ PRINT هي 815,092 USD. تابع تحديثات أسعار PRINT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Print المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ PRINT هي 815,092 USD. تابع تحديثات أسعار PRINT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن PRINT

معلومات سعر PRINT

ما هو PRINT

الموقع الرسمي لـ PRINT

اقتصاد توكن PRINT

توقعات سعر PRINT

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Print

سعر Print (PRINT)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 PRINT إلى USD:

$0.00088886
$0.00088886$0.00088886
+0.01%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Print (PRINT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:47:29 (UTC+8)

سعر Print اليوم

السعر المباشر لمشروع Print (PRINT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PRINT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PRINT.

يحتل Print حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 815,092، مع عرض متداول قدره 850.00M PRINT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PRINT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00657453، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PRINT بمقدار +0.22% خلال الساعة الماضية و+7.57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 800.37.

معلومات سوق Print (PRINT)

$ 815.09K
$ 815.09K$ 815.09K

$ 800.37
$ 800.37$ 800.37

$ 890.44K
$ 890.44K$ 890.44K

850.00M
850.00M 850.00M

999,996,147.776878
999,996,147.776878 999,996,147.776878

القيمة السوقية الحالية لـ Print هي $ 815.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 800.37. العرض المتداول لـ PRINT يبلغ 850.00M، مع إجمالي عرض 999996147.776878. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 890.44K.

سجل سعر Print بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00657453
$ 0.00657453$ 0.00657453

$ 0
$ 0$ 0

+0.22%

+1.94%

+7.57%

+7.57%

سجل سعر Print (PRINT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Print مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Print مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Print مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Print مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+1.94%
30 يوم$ 0+3.61%
60 يوم$ 0+20.80%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Print

Print (PRINT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PRINT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرPrint (PRINT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Print نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Print الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار PRINT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Print.

MEXC هي منصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها المنصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Print (PRINT)

الموقع الرسمي

الفئة :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)DeFAI

نبذة عن Print

ما هو السعر الحالي لـ PRINT في السوق؟

يُقدَّر سعره حاليًا بـ $، مما يعكس تحركًا في السعر بنسبة 1.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. تعكس تحديثات الأسعار بيانات السوق المجمعة المباشرة.

ما مقدار السيولة التي يتمتع بها Print عبر البورصات؟

مع درجة سيولة تبلغ --/100، يُظهر PRINT عمقًا مستقرًا للسوق عبر منصات التداول ذات الحجم الكبير.

ما هو الحجم اليومي لـ PRINT؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداول المتداولون ما قيمته $-- من PRINT. إن ارتفاع حجم التداول يسهم في ضيق فروق الأسعار وسلاسة المعاملات.

ما هو نطاق سعر اليوم لـ Print؟

لقد تداول السعر بين $ و$، مسجلًا نطاق التقلبات لهذا اليوم.

ما الذي يحدد إمكانية الوصول والشعبية لـ PRINT في الأسواق العالمية؟

تشمل العوامل إدراج البورصات، وتوافر أزواج التداول، وعمق السيولة، ومدى تكامل PRINT داخل نظام -- البيئي.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Print

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:47:29 (UTC+8)

تحديثات Print (PRINT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Print

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.2411
$0.2411$0.2411

+703.66%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01516
$0.01516$0.01516

+279.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.031413
$0.031413$0.031413

-11.18%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.07184
$0.07184$0.07184

+4.11%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.2411
$0.2411$0.2411

+703.66%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0004474
$0.0004474$0.0004474

+208.55%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01720
$0.01720$0.01720

+138.88%

XPIN Network

XPIN Network

XPIN

$0.0014779
$0.0014779$0.0014779

+8.73%

Audiera

Audiera

BEAT

$0.31310
$0.31310$0.31310

+8.69%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعد

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعدHawkish Feds ضد ETF المتصاعد

تدفقات ETF بقيمة 172M$ قبل NFP: إشارة أم فخ؟