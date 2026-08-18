سعر Print اليوم

السعر المباشر لمشروع Print (PRINT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PRINT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PRINT.

يحتل Print حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 815,092، مع عرض متداول قدره 850.00M PRINT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PRINT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00657453، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PRINT بمقدار +0.22% خلال الساعة الماضية و+7.57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 800.37.

معلومات سوق Print (PRINT)

القيمة السوقية $ 815.09K$ 815.09K $ 815.09K الحجم (24 ساعة) $ 800.37$ 800.37 $ 800.37 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 890.44K$ 890.44K $ 890.44K إمداد دورة التداول 850.00M 850.00M 850.00M إجمالي العرض 999,996,147.776878 999,996,147.776878 999,996,147.776878

القيمة السوقية الحالية لـ Print هي $ 815.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 800.37. العرض المتداول لـ PRINT يبلغ 850.00M، مع إجمالي عرض 999996147.776878. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 890.44K.