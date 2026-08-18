سعر Primer اليوم

السعر المباشر لمشروع Primer (PR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PR.

يحتل Primer حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 169,861، مع عرض متداول قدره 286.17M PR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00232342، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PR بمقدار +1.90% خلال الساعة الماضية و+15.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 587.50.

معلومات سوق Primer (PR)

القيمة السوقية $ 169.86K$ 169.86K $ 169.86K الحجم (24 ساعة) $ 587.50$ 587.50 $ 587.50 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 169.86K$ 169.86K $ 169.86K إمداد دورة التداول 286.17M 286.17M 286.17M إجمالي العرض 286,166,606.6417993 286,166,606.6417993 286,166,606.6417993

القيمة السوقية الحالية لـ Primer هي $ 169.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 587.50. العرض المتداول لـ PR يبلغ 286.17M، مع إجمالي عرض 286166606.6417993. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 169.86K.