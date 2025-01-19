سعر Prime (D2D)
سعر Prime (D2D) المباشر لليوم هو USD 0.00732837. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر D2D مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Prime الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 720.86
- تغيير سعر Prime خلال اليوم هو +2.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Prime مقابل USD هو $ +0.00014813 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Prime مقابل USD هو $ +0.0003338878 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Prime مقابل USD هو $ -0.0008966517 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Prime مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00014813
|+2.06%
|30 يوم
|$ +0.0003338878
|+4.56%
|60 يوم
|$ -0.0008966517
|-12.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Prime: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+2.06%
+18.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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