احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر D2D مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر D2D.

سعر Prime (D2D) المباشر لليوم هو USD 0.00732837 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر D2D مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Prime الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 720.86 - تغيير سعر Prime خلال اليوم هو +2.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Prime (D2D) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Prime مقابل USD هو $ +0.00014813 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Prime مقابل USD هو $ +0.0003338878 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Prime مقابل USD هو $ -0.0008966517 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Prime مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00014813 +2.06% 30 يوم $ +0.0003338878 +4.56% 60 يوم $ -0.0008966517 -12.23% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Prime (D2D)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Prime: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00716481$ 0.00716481 $ 0.00716481 24 ساعة مرتفع $ 0.00735525$ 0.00735525 $ 0.00735525 عالية طوال الوقت $ 0.771487$ 0.771487 $ 0.771487 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +2.06% تغير السعر (7 أيام) +18.03%

معلومات سوق Prime (D2D)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: