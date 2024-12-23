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سعر Primate (PRIMATE) المباشر لليوم هو USD 0.00632435 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.41M . يتم تحديث سعر PRIMATE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Primate الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.56 - تغيير سعر Primate خلال اليوم هو -3.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.64B

أداء سعر Primate (PRIMATE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Primate مقابل USD هو $ -0.000220365482560204 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Primate مقابل USD هو $ -0.0000273964 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Primate مقابل USD هو $ +0.0091269243 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Primate مقابل USD هو $ +0.000345726233210117 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000220365482560204 -3.36% 30 يوم $ -0.0000273964 -0.43% 60 يوم $ +0.0091269243 +144.31% 90 يوم $ +0.000345726233210117 +5.78%

تحليل سعر Primate (PRIMATE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Primate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00286051$ 0.00286051 $ 0.00286051 24 ساعة مرتفع $ 0.00658527$ 0.00658527 $ 0.00658527 عالية طوال الوقت $ 0.185827$ 0.185827 $ 0.185827 تغير السعر (1 ساعة) -0.96% تغير السعر (1يوم) -3.36% تغير السعر (7 أيام) -14.06%

معلومات سوق Primate (PRIMATE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: