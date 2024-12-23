سعر Primate (PRIMATE)
سعر Primate (PRIMATE) المباشر لليوم هو USD 0.00632435. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.41M. يتم تحديث سعر PRIMATE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Primate الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.56
- تغيير سعر Primate خلال اليوم هو -3.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.64B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PRIMATE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PRIMATE.
خلال اليوم، كان سعر Primate مقابل USD هو $ -0.000220365482560204 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Primate مقابل USD هو $ -0.0000273964 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Primate مقابل USD هو $ +0.0091269243 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Primate مقابل USD هو $ +0.000345726233210117 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000220365482560204
|-3.36%
|30 يوم
|$ -0.0000273964
|-0.43%
|60 يوم
|$ +0.0091269243
|+144.31%
|90 يوم
|$ +0.000345726233210117
|+5.78%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Primate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.96%
-3.36%
-14.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PRIMATE is the core of the play-to-earn system being added to Benji Bananas. Players will be able to earn PRIMATE Tokens when playing the game, and these tokens will be swappable for other fungible tokens in the Animoca Brands ecosystem (including SAND, REVV, TOWER, GMEE, QUIDD, PROS, and BONDLY). The main PRIMATE pairing will be with ApeCoin [APE], the ERC-20 token issued by ApeCoin DAO and used by the ecosystems created by Yuga Labs and the Bored Ape Yacht Club. The depth of the PRIMATE/APE pool is determined by primary purchases of the Benji Bananas Membership Pass.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PRIMATE إلى AUD
A$0.0100557165
|1 PRIMATE إلى GBP
￡0.0049962365
|1 PRIMATE إلى EUR
€0.0060081325
|1 PRIMATE إلى USD
$0.00632435
|1 PRIMATE إلى MYR
RM0.0283963315
|1 PRIMATE إلى TRY
₺0.2225538765
|1 PRIMATE إلى JPY
¥0.9898240185
|1 PRIMATE إلى RUB
₽0.6500799365
|1 PRIMATE إلى INR
₹0.537190289
|1 PRIMATE إلى IDR
Rp102.0056308805
|1 PRIMATE إلى PHP
₱0.3715555625
|1 PRIMATE إلى EGP
￡E.0.3217196845
|1 PRIMATE إلى BRL
R$0.038452048
|1 PRIMATE إلى CAD
C$0.0090438205
|1 PRIMATE إلى BDT
৳0.7526608935
|1 PRIMATE إلى NGN
₦9.789967313
|1 PRIMATE إلى UAH
₴0.2641680995
|1 PRIMATE إلى VES
Bs0.32254185
|1 PRIMATE إلى PKR
Rs1.7532995505
|1 PRIMATE إلى KZT
₸3.3076982935
|1 PRIMATE إلى THB
฿0.2164825005
|1 PRIMATE إلى TWD
NT$0.2061105665
|1 PRIMATE إلى CHF
Fr0.0056286715
|1 PRIMATE إلى HKD
HK$0.0491401995
|1 PRIMATE إلى MAD
.د.م0.063369987