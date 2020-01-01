توكنوميكس Primate (PRIMATE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Primate (PRIMATE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Primate (PRIMATE) PRIMATE is the core of the play-to-earn system being added to Benji Bananas. Players will be able to earn PRIMATE Tokens when playing the game, and these tokens will be swappable for other fungible tokens in the Animoca Brands ecosystem (including SAND, REVV, TOWER, GMEE, QUIDD, PROS, and BONDLY). The main PRIMATE pairing will be with ApeCoin [APE], the ERC-20 token issued by ApeCoin DAO and used by the ecosystems created by Yuga Labs and the Bored Ape Yacht Club. The depth of the PRIMATE/APE pool is determined by primary purchases of the Benji Bananas Membership Pass. الموقع الرسمي: https://www.benjibananas.com/ اشتر PRIMATE الآن!

توكنوميكس Primate (PRIMATE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Primate (PRIMATE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 10.46M $ 10.46M $ 10.46M إجمالي العرض: $ 2.06B $ 2.06B $ 2.06B العرض المتداول: $ 1.64B $ 1.64B $ 1.64B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 13.11M $ 13.11M $ 13.11M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.185827 $ 0.185827 $ 0.185827 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00118824 $ 0.00118824 $ 0.00118824 السعر الحالي: $ 0.00636394 $ 0.00636394 $ 0.00636394 معرفة المزيد عن سعر Primate (PRIMATE)

توكنوميكس Primate (PRIMATE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Primate (PRIMATE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PRIMATE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PRIMATE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PRIMATE، استكشف السعر المباشر لتوكن PRIMATE!

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