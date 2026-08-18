سعر priceless اليوم

السعر المباشر لمشروع priceless (PRICELESS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 12.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PRICELESS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PRICELESS.

يحتل priceless حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 109,714، مع عرض متداول قدره 1.00B PRICELESS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PRICELESS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03499616، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PRICELESS بمقدار -8.32% خلال الساعة الماضية و-0.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 29.42K.

معلومات سوق priceless (PRICELESS)

القيمة السوقية $ 109.71K$ 109.71K $ 109.71K الحجم (24 ساعة) $ 29.42K$ 29.42K $ 29.42K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 109.71K$ 109.71K $ 109.71K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ priceless هي $ 109.71K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 29.42K. العرض المتداول لـ PRICELESS يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 109.71K.