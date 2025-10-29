معلومات سعر Prediqt (PRQT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00004136 $ 0.00004136 $ 0.00004136 24 ساعة منخفض $ 0.0000447 $ 0.0000447 $ 0.0000447 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00004136$ 0.00004136 $ 0.00004136 24 ساعة مرتفع $ 0.0000447$ 0.0000447 $ 0.0000447 عالية طوال الوقت $ 0.0007339$ 0.0007339 $ 0.0007339 أدنى سعر $ 0.00004136$ 0.00004136 $ 0.00004136 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -5.75% تغير السعر (7 أيام) -13.97% تغير السعر (7 أيام) -13.97%

سعر Prediqt (PRQT) في الوقت الحقيقي هو $0.00004157. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PRQT بين أدنى سعر $ 0.00004136 وأعلى سعر $ 0.0000447، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPRQT على الإطلاق هو $ 0.0007339، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00004136.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PRQT +0.13% على مدار الساعة الماضية، -5.75% على مدار 24 ساعة، و -13.97% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Prediqt (PRQT)

القيمة السوقية $ 41.23K$ 41.23K $ 41.23K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 41.23K$ 41.23K $ 41.23K إمداد دورة التداول 991.84M 991.84M 991.84M إجمالي العرض 991,844,853.2545223 991,844,853.2545223 991,844,853.2545223

القيمة السوقية الحالية لـ Prediqt هي $ 41.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PRQT يبلغ 991.84M، مع إجمالي عرض 991844853.2545223. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 41.23K.