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سعر Predict Crypto (PREAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.46M . يتم تحديث سعر PREAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Predict Crypto الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.48K - تغيير سعر Predict Crypto خلال اليوم هو -6.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.50B

أداء سعر Predict Crypto (PREAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Predict Crypto مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Predict Crypto مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Predict Crypto مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Predict Crypto مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.10% 30 يوم $ 0 +269.02% 60 يوم $ 0 +81.02% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Predict Crypto (PREAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Predict Crypto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00212446$ 0.00212446 $ 0.00212446 تغير السعر (1 ساعة) -0.66% تغير السعر (1يوم) -6.10% تغير السعر (7 أيام) -29.98%

معلومات سوق Predict Crypto (PREAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: