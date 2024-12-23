سعر Predict Crypto (PREAI)
سعر Predict Crypto (PREAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.46M. يتم تحديث سعر PREAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Predict Crypto الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.48K
- تغيير سعر Predict Crypto خلال اليوم هو -6.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.50B
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خلال اليوم، كان سعر Predict Crypto مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Predict Crypto مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Predict Crypto مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Predict Crypto مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.10%
|30 يوم
|$ 0
|+269.02%
|60 يوم
|$ 0
|+81.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Predict Crypto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.66%
-6.10%
-29.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Removing all of the OLD insights and traditions from the NEW market. Did you know the #1 most used tool in crypto is the Fear & Greed Index? Did you know it was made by CNN in 2012... We're going to be laying the foundation for new market insights and market making. Leading the way ourselves and giving all of our profits back to our holders whilst we develop our technology
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