توكنوميكس Predict Crypto (PREAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Predict Crypto (PREAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Predict Crypto (PREAI) Removing all of the OLD insights and traditions from the NEW market. Did you know the #1 most used tool in crypto is the Fear & Greed Index? Did you know it was made by CNN in 2012... We're going to be laying the foundation for new market insights and market making. Leading the way ourselves and giving all of our profits back to our holders whilst we develop our technology الموقع الرسمي: https://predictingai.info/ الوثيقة البيضاء: https://predictingai.info/data/PredictAI%20Pitch%20Deck.pdf اشتر PREAI الآن!

توكنوميكس Predict Crypto (PREAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Predict Crypto (PREAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 34.06K $ 34.06K $ 34.06K إجمالي العرض: $ 8.50B $ 8.50B $ 8.50B العرض المتداول: $ 8.50B $ 8.50B $ 8.50B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 34.06K $ 34.06K $ 34.06K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00212446 $ 0.00212446 $ 0.00212446 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Predict Crypto (PREAI)

توكنوميكس Predict Crypto (PREAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Predict Crypto (PREAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PREAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PREAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PREAI، استكشف السعر المباشر لتوكن PREAI!

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