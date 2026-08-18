سعر pow اليوم

السعر المباشر لمشروع pow (POW) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.42% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل POW الحالي إلى USD هو $ 0 لكل POW.

يحتل pow حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,703.1، مع عرض متداول قدره 1.00B POW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول POW بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك POW بمقدار +0.49% خلال الساعة الماضية و-18.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق pow (POW)

القيمة السوقية $ 15.70K$ 15.70K $ 15.70K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.70K$ 15.70K $ 15.70K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ pow هي $ 15.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ POW يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.70K.