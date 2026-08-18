سعر Port3 Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Port3 Network (PORT3) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PORT3 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PORT3.

يحتل Port3 Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 182,273، مع عرض متداول قدره 273.04M PORT3. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PORT3 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.326537، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0.

على المدى القصير، تحرك PORT3 بمقدار -3.31% خلال الساعة الماضية و+0.76% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.29K.

معلومات سوق Port3 Network (PORT3)

القيمة السوقية $ 182.27K$ 182.27K $ 182.27K الحجم (24 ساعة) $ 1.29K$ 1.29K $ 1.29K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 667.56K$ 667.56K $ 667.56K إمداد دورة التداول 273.04M 273.04M 273.04M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Port3 Network هي $ 182.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.29K. العرض المتداول لـ PORT3 يبلغ 273.04M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 667.56K.